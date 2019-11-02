Burdur'da kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu

Burdur'da 3 gündür kayıp olan yönetmen, ormanlık alanda ölü bulundu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.
Burdur'da kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu02.11.2019 23:26
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