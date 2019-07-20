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Burdur Bucak'tan çok acı haber! Anne, oğlu ve ikiz kardeşi kuyuda can verdi

20.07.2019 22:35

Burdur’un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti. Rabia Vural, Osman Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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