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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl evlendi! Sinan Akçıl'dan şok eden gelinlik tepkisi!

01 Ocak 2019, Salı

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, dün akşam Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda evlendi. Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı gelinlikle ilk kez gördüğünde verdiği tepki sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler Sinan Akçıl'a hak verirken bazı takipçiler ise eleştiride bulundu. İşte Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı gördüğünde verdiği tepki...


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