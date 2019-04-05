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Burak Özçivit ve hamile eşi Fahriye Evcen, korka korka Cem Yılmaz'ı seyretti

05.04.2019 09:37

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Cem Yılmaz’ın gösterisini izledi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, “Çok güldük. Sonlarına doğru Karan beni zorladı. Çok tekmeledi” dedi.


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