Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan ilk kez görüntülendi! İşte Karan bebeğin ilk görüntüsü (Video) 14.08.2019 11:59

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in sır gibi sakladıkları bebekleri Karan'ı ilk kez TAKVİM görüntüledi. Ünlü çiftin dünya çapında merak uyandıran oğulları Karan, Bodrum tatilinde bakıcısının kucağında objektiflere böyle yansıdı. İşte o görüntü...