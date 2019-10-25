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Bunun adı vicdansızlık! Zonguldak'ta 83 yaşındaki kadına darp

25.10.2019 00:21

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen 81 yaşındaki Ayşe Doğancı, komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi.


Beş çocuk annesi 83 yaşındaki Ayşe Doğancı, bir süre önce kendisine vasi olarak belirlenen yakını S.K. ile Kepez Mahallesi'ndeki bir evde yaşamaya başladı.

Hastalığı nedeniyle yataktan çıkamayan Doğancı'nın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri ile gittiği evde yaşlı kadının yüzü başta olmak üzere vücudunda belirli bölgelerinde morluklar tespit etti.

KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi.

Bu arada komşuları ise Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Doğancı'yı vasisi S.K'nin darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerince konunun Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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