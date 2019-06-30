Rize'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi S.Y., yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. İşçi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bunun adı vicdansızlık! Rize'de bir belediye işçisi yavru köpeği faraşa koyup dereye attı30.06.2019 00:41
- Bunun adı vicdansızlık! Rize'de bir belediye işçisi yavru köpeği faraşa koyup dereye attı
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