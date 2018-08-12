Yol Durumu

Bunu hiç beklemiyordu! Manzarayı çekerken...

12 Ağustos 2018, Pazar

İspanya'da bir gölün kenarında manzarayı çekmek için duran kadın uçurumdan aşağı uçan aracı böyle görüntüledi.

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