İspanya'da bir gölün kenarında manzarayı çekmek için duran kadın uçurumdan aşağı uçan aracı böyle görüntüledi.
Bunu hiç beklemiyordu! Manzarayı çekerken...12 Ağustos 2018, Pazar
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