Bülent Tezcan bile bile yalan söyleyip halkı provoke etmiş 27 Haziran 2018, Çarşamba

CHP'nin 24 Haziran gecesi yaptığı kaos planı bir kez daha ortaya çıktı. Seçim gecesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, kameraların karşısına geçerek Anadolu Ajansı'nın seçim verilerinin manipülatif olduğu yalanını pompalayarak halkı sokağa ve Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne çıkartmak için kışkırtmaya çalışmıştı. Seçimin henüz başında ellerindeki verilerle seçimin 2. tura kaldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 44, Muharrem İnce'nin ise yüzde 40 oy oranına sahip olduğunu iddia eden Tezcan'ın provokatör olduğu ortaya çıktı.

Bülent Tezcan'ın ve CHP Yönetimi'nin seçmenleri provoke ederek "sandıkta hile" yalanını pompaladığı dakikalarda CHP'nin seçim sonuçlarıyla ilgili elinde herhangi bir veri olmadığı öğrenildi.

Deutsche Welle Türkçe'ye konuk olan CHP'li Erdal Aksünger bu gerçeği itiraf etti. Bülent Tezcan'ın "İkinci tura kaldı" açıklamasını yorumlayan Aksünger, Bülent Tezcan'ın elindeki tüm verilen Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu verileri olduğunu açıkladı. Yani Tezcan tüm bunlara rağmen kameraların karşısına geçip seçim sonuçlarını manipüle etmişti.

CHP'nin seçim gecesi için kurguladığı kaos planının önemli ayaklarından olan "seçim sonuçlarında hile var" yalanı böylece Bülent Tezcan tarafından kamuoyuna pompalanmış oldu. CHP'nin kurguladığı bu algı oyunu tutmayınca Bülent Tezcan bir kez daha kameraların karşısına geçerek seçmenlerine "evlerinize gidin" demek zorunda kaldı.

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