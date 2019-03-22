Bülent Ersoy ve Tarkan'dan bomba gibi düet: Ümit Hırsızı 22.03.2019 10:35

Tarkan, söz ve bestesi kendisine ait olan Ümit Hırsızı isimli bir şarkı yapıp Bülent Ersoy'a armağan etti. Bülent Ersoy ile düet yapan Tarkan, sosyal medya hesabından 'Ümit Hırsızı' isimli şarkının yarın dijital platformlarda olacağını paylaştı.