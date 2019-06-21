Bugün dolar kuru ne kadar oldu? 21.06.2019 21.06.2019 12:21

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay içinde bile hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri dün ilk kez 5.7375’e kadar geriledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları bu hafta ard arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi. Dolar/TL 5,80'in altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar 5,76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi sonrası kur 5,90 seviyesinden gerilemişti. Seçim sonuçlarının beklendiği piyasalarda ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor. Euro/TL 6,50 civarında işlem görüyor. İşte 21 Haziran güncel Dolar/TL döviz kurları son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?

21 Haziran güncel Dolar/TL döviz kurları son dakika Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar arttı mı? İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi son işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izlenirken dolar/TL 5.80'in altında seyrediyor. Dolar/TL saat 09.32 itibariyle 5.7759/5.7798'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed'in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.



DOLAR VE EURO FİYATI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 5,80'in altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar 5,76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi sonrası kur 5,90 seviyesinden gerilemişti. Euro/TL 6,50 civarında işlem görüyor. Seçim sonuçlarının beklendiği piyasalarda ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.