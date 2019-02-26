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Bugün Başkan Erdoğan'ın 65. doğum günü

26.02.2019 11:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşı sosyal medya uygulaması Twitter'da trend oldu. Sosyal medyada #MilletinAdamı65Yasında ve #iyikidoğdunReis gibi taglar ile atılan mesajlar ile Erdoğan'nın doğum günü kutlandı.


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