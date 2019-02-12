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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

12.02.2019 09:20

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.


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