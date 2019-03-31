Bu sandıkta muhtarlık için baba oğul yarışıyor 31.03.2019 11:49

31 Mart Yerel seçimlerinde Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesinde muhtarlığa aday olan baba ile oğlu oylarını kullandı. Sabah saatlerinde sandığa giden mevcut muhtar Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 210 seçmeni bulunan mahallede toplam 7 aday bulunuyor. Adayların bir çoğu ise uzaktan da olsa birbiri ile akraba.