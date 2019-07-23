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Bu nasıl kin? İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı

23.07.2019 00:56

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.


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