İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.
Bu nasıl kin? İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı23.07.2019 00:56
- Bu nasıl kin? İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı
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