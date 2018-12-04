Bu kış rekor bekleniyor... Uzman isimden çarpıcı açıklamalar 04 Aralık 2018, Salı

1971-2018 yıllarını kapsayan Ocak-Kasım dönemi 11 aylık ortalama sıcaklık değerlendirmesine göre, 2018 yılının Ocak-Kasım dönemi 16.3 derece olarak ölçüldü. Bu da son 47 yılın en sıcak yılını geçirdiğimiz anlamına geliyor.