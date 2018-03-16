Bu kadar insan aptal olamaz dedi dolandırıldı

Gün geçmiyor ki Çiftlik Bank tarafından dolandırılan yeni biri daha ortaya çıkmasın. Aylar önce yapılan bir ropörtajda konuşan Çiftlik Bank üyesi bir kadın "Bu kadar insan aptal olamaz" dedi, dolandırılanlar kervanına katıldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o video...
Bu kadar insan aptal olamaz dedi dolandırıldı15 Mart 2018, Perşembe
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