Bu kadar insan aptal olamaz dedi dolandırıldı 15 Mart 2018, Perşembe

Gün geçmiyor ki Çiftlik Bank tarafından dolandırılan yeni biri daha ortaya çıkmasın. Aylar önce yapılan bir ropörtajda konuşan Çiftlik Bank üyesi bir kadın "Bu kadar insan aptal olamaz" dedi, dolandırılanlar kervanına katıldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o video...