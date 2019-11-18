Bu iddia CHP'yi karıştırır! Deniz Baykal'a kaset kumpasında 'gizli el' mi var? 18.11.2019 11:45

"CHP FETÖ'ye teslim oldu" sözleriyle kendisinden söz ettiren CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Ateş, kaset kumpası zamanında Deniz Baykal'ın istifasının ardından 'gizli bir el' tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getirildiğini söyledi.

"CHP FETÖ'ye teslim oldu" sözleri nedeniyle partisinden ihraç edilen CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında yine ses getirecek açıklamalarda bulundu.

GİZLİ EL

Deniz Baykal'ın kaset kumpası ile ilgili Genel Başkanlığı bırakmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde bu göreve talip olmasında 'gizli bir el'in etkili olduğunu dile getirdi.

Ateş, "Gizli bir el olmasa, açık aleni olur. Sonuç olarak partinin genel başkanı seçilecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce açıklaması vardı. Ben aday değilim diye. Pazartesi günü hiçbirimize haber vermeden hareket ederek adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na o zaman ne yapacağız diye sordum. 'Doğrusu şu. Deniz Bey yeniden gelmelidir partinin başına. Siz de ikinci adam olursunuz. Beni de yanınıza alırsanız ben de MYK'da çalışmak istiyorum' demişti." İfadelerini kullandı.

Ateş, terör örgütlerine karşı partisinin mesafeli olamadığını bir kez daha dile getirdi. Ateş, "Terör örgütlerine karşı CHP çok net tavır almalıdır. Ayrım yapmadan o terör örgütü bu terör örgütü demeden" ifadelerini kullandı.