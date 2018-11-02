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Bu haber "Terörist cenazesine katıldıysak Allah belamızı versin" diyen Özgür Özel'e

02 Kasım 2018, Cuma

Şehit cenazesinde herkes ağlarken, gülerek sohbet eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclis kürsüsünde yine gerçekleri saklama derdine düştü. CHP'lilerin terörist cenazelerine katılmadığını iddia eden Özel, "Katıldıysak Allah belamızı versin" dedi ama bunları söylerken Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin DHKPC'lilerin cenazelerinde boy göstermesini hatta göz yaşı dökmesini dahi unuttu!..


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