Bu görüntüler sosyal medyayı salladı! İki ayı şehre indi ve... 10.05.2019 13:56

ABD'den gelen bu görüntüler sosyal medyada olay yarattı... ABD'nin New Jersey eyaletinde Corey Bale adlı bir adam, evinin önünde kavga eden iki dev ayıyı görüntüledi. Ayıların, vahşi mücadelesi kameralara böyle yansırken, yaban hayatı yetkilileri halkı vahşi hayvanlar konusunda uyardı.