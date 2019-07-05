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Bu görüntüler İstanbul'dan! Her yer tutuldu

05.07.2019 23:17

İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.


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