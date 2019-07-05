İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.
Bu görüntüler İstanbul'dan! Her yer tutuldu05.07.2019 23:17
- Bu görüntüler İstanbul'dan! Her yer tutuldu
- Kuzeninin cipini çaldığı iddia edilen kadın serbest kaldı
- Başkan Erdoğan'ın resmi YouTube kanalından paylaşıldı: Milli savunma sanayimizle inlerine girdik
- S-400 bataryaları nereye kurulacak? S-400'lerin özellikleri neler? İşte S-400'de son gelişme
- Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar
- Son dakika haberi: Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı
- Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA müjdesi: Kuraları bekliyoruz (Video)
- Sağlık Bakanlığı son dakika 12 bin personel alımı başvuru şartları! Branşlar ve kadrolar belli oldu
- Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır
- Niğde'deki dilenci operasyonunda ekmeğin arasından çıkan şoke etti
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 5 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili flaş açıklama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.