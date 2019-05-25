Başakşehir maçında yaşananlar sonrası Hasan Şaş'a büyük şok! Tribünde olduğu halde gol sevinci sırasında sahaya giren Hasan Şaş, kendisini engelleyen özel güvenliği tartaklamıştı. Hasan Şaş'ın o geceye ait görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Bu görüntüler Hasan Şaş'ı yakacak!25.05.2019 12:59
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