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Bu görüntüler Hasan Şaş'ı yakacak!

25.05.2019 12:59

Başakşehir maçında yaşananlar sonrası Hasan Şaş'a büyük şok! Tribünde olduğu halde gol sevinci sırasında sahaya giren Hasan Şaş, kendisini engelleyen özel güvenliği tartaklamıştı. Hasan Şaş'ın o geceye ait görüntüleri sosyal medyada yayıldı.


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