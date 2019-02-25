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Bu gol Türkiye'de atıldı! Dünyada yılın golü olabilir

25.02.2019 11:29

Yozgatspor 1959 FK’nın 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Esosa Priestley Irogue'nin Ünyespor'a attığı gol yılın golüne aday gösterilecek cinsten. Genç oyuncunun bu golü akıllara Lionel Messi'nin 18 Nisan 2007'de Kral Kupası yarı final maçında Getafe'ye attığı muazzam golü hatırlattı.


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