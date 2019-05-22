Yozgat'tan Aydın'daki kızının yanına misafirliğe gelen 9 çocuk annesi Hatun Üstüntaş (71), yolda gördüğü yavru köpeğe acıyarak, belediye otobüsüne birlikte bindi. Köpek ile Üstüntaş'ın birbirlerine sarılışını gören yolculardan Dilan Polat (24) bu anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşınca, yoğun ilgi gördü.
Bu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı! Yavru köpekle belediye otobüsüne binen kadın...22.05.2019 22:51
- Bu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı! Yavru köpekle belediye otobüsüne binen kadın...
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