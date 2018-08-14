Kahramanmaraş’ta düzenlenen düğün töreninde Amerikan dolarına tepki olarak Türk lirası kullanıldı. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için yurt genelinde başlatılan çalışmalara Kahramanmaraş’tan da destek geldi.
Bu düğünde dolar geçmiyor14 Ağustos 2018, Salı
- Araca bağlanan köpeği gören vatandaş çileden çıktı: "Allah vicdan, merhamet versin"
- Bu düğünde dolar geçmiyor
- İstanbul’da organize hırsızlık çetesi çorap fabrikasını böyle soydu
- Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Tatil sitesi sahibinden "Bin dolar bozdur 3 gün bedava tatil yap" kampanyası
- Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak kabul etti
- Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu
- Başkan Erdoğan Ankara'da büyükelçilere hitap etti
- Evlenmeyi kafaya koyan gelini, sel suları bile durduramadı
- Suriyeli kızdan Türkiye'ye destek
- Başkan Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor
- Arabasını tavanına oturarak kullandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.