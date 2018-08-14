Bu düğünde dolar geçmiyor 14 Ağustos 2018, Salı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen düğün töreninde Amerikan dolarına tepki olarak Türk lirası kullanıldı. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için yurt genelinde başlatılan çalışmalara Kahramanmaraş’tan da destek geldi.