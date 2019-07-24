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Bu acının tarifi yok! Samsun Atakum'da bir anne oğlunu yanlışlıkla öldürdü

24.07.2019 21:32

Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobille annesi tarafından kazara ezilen 2,5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi. Büyük acı yaşayan anne Ayşe Baştürk, cenazede diğer oğluna sarılarak teselli buldu. Cenazeye Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, Erdem Baştürk'ün anne, babası ve yakınları katıldı.


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