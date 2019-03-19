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Brüksel'de bomba alarmı

19.03.2019 16:07

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.


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