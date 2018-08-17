Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri neden hedefte? Amerika Birleşik Devletleri 'dolar' silahı ile gelişmekte olan ülkeleri nasıl karıştırıyor? ABD'nin tehdit ve baskı siyaseti ile ekonomiyi nasıl dizayn ediyor? Tüm bu soruların cevabı analiz haberimizde...
BRICS ülkeleri neden hedefte?17 Ağustos 2018, Cuma
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