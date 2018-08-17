BRICS ülkeleri neden hedefte? 17 Ağustos 2018, Cuma

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri neden hedefte? Amerika Birleşik Devletleri 'dolar' silahı ile gelişmekte olan ülkeleri nasıl karıştırıyor? ABD'nin tehdit ve baskı siyaseti ile ekonomiyi nasıl dizayn ediyor? Tüm bu soruların cevabı analiz haberimizde...