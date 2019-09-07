Brezilyalı yıldız Neymar kafasını reklam panosuna çarptı (VİDEO) 07.09.2019 11:58

Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, Brezilya ile Kolombiya'nın ter döktüğü hazırlık maçında kendisine yapılan sert faulün ardından kafasını reklam panosuna çarptı. Çarpma sonucu sakatlanmayan Neymar'ın gülerek ayağa kalkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Brezilya ile Kolombiya hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken, Neymar'a yapılan sert müdahale izleyenleri korkuttu.

KAFASINI ÇARPTI, SAKATLIKTAN UCUZ KURTULDU

Sakatlığından dolayı Copa America'yı kaçıran Neymar, Kolombiya maçıyla takımına döndü ve 1 de gol attı. Ancak Brezilyalı isme yapılan çok sert faul maçın adeta önüne geçti.

Neymar, Kolombiyalı Davinson Sanchez'le girdiği ikili mücadele esnasında rakibinin sert müdahalesiyle kafasını reklam panosuna vurdu. Pozisyon, izleyenleri bir an için korkutsa da Brezilyalı yıldız ayağa kalkıp maça devam etti.

Büyük bir sakatlıktan kurtulan 27 yaşındaki oyuncunun yapılan sert hareketin ardından gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.