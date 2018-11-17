Brezilyalı yardımcı pilot Amalo, bir Müslüman pilot ile gerçekleştiği tarifeli uçuş sırasında şehadet getirerek Müslüman oldu.
Brezilyalı yardımcı pilot 18 bin fitte Müslüman oldu!17 Kasım 2018, Cumartesi
- Brezilyalı yardımcı pilot 18 bin fitte Müslüman oldu!
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