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Brezilyalı yardımcı pilot 18 bin fitte Müslüman oldu!

17 Kasım 2018, Cumartesi

Brezilyalı yardımcı pilot Amalo, bir Müslüman pilot ile gerçekleştiği tarifeli uçuş sırasında şehadet getirerek Müslüman oldu.


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