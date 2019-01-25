Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı. Tutuklanan kadının havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı25 Ocak 2019, Cuma
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- Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı
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