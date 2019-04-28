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Brezilya'daki defilede manken Tales Soares podyumda hayatını kaybetti! O anlar kameralara böyle yansıdı!

28.04.2019 13:34

Sao Paulo Moda Haftası'nda gerçekleşen bir defilede podyuma çıkan manken Tales Soaresi dengesini kaybederek yere yığıldı. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen 26 yaşındaki manken Tales Soares, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Defileye katılanların yaşadığı korku dolu o an kameralara işte böyle yansıdı...


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