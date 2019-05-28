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Brezilya’da uçak düştü, ünlü şarkıcı Gabriel Diniz hayatını kaybetti | Video izle

28.05.2019 00:11

Brezilya’da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti.


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