Haberler Web TV Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı

Brezilya'da kadın hakem, Kaka ile selfie için bakın ne yaptı

30.10.2019 18:13

Brezilya’da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında kadın hakem, eski futbolcu Kaka ile öz çekim yapabilmek için sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, fotoğraf çektikten sonra maçı devam ettirdi.


Rio de Janeiro'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın kadın hakemi, Brezilyalı oyuncu Kaka ile öz çekim yapabilmek için maçın 50'inci dakikasında oyunu durdurup efsane oyuncuya sebepsiz yere sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, Kaka ile öz çekim yaptıktan sonra maçı devam ettirdi. Ünlü futbolcu, hakemin hareketine gülerek tepki verdi.

Müsabaka, 4-2 Brezilya galibiyetiyle sona ererken, eski futbolcu Kaka, 1 gol ile katkı verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları