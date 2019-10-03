Bozkırın Tezenesi 'Neşet Ertaş' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anıldı 03.10.2019 21:59

Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran “Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde anma töreni düzenlendi. Anma programında seslendirilen Neşet Ertaş türküleri duygusal anlar yaşattı.

Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde yeri olan "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ı ölümünün 7. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma töreni düzenleniyor. Anma programında seslendirilen Neşet Ertaş türküleri duygusal anlar yaşattı.

Programda İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk ve Necmi Kıran'dan oluşan kurul üyeleri tarafından belirlenen isimlere, kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra, genç icracı ve yaşam boyu meslek onur ödülü dallarında ödül dağıtıldı. Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü Mehmet Erenler'e, Kültür Sanat Araştırmaları Ödülü Prof. Dr. Sabri Yener'e, Yorumculuk Ödülü Ümit Tokcan'a, Mahalli İcracı Ödülü Metin Öge'ye, Genç İcracı Ödülü Erhan Uslu'ya Bakan Ersoy tarafından takdim edildi.



Neşet Ertaş'tan, "Zamanımızdan abdallar kervanına katılan büyük yolcu" şeklinde bahseden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:



"Neşet Ertaş kendisine 'Garip' mahlasını uygun görmüştü ama aziz milletimiz onu her zaman Bozkırın Tezenesi olarak anmış, saygı ve sevgi duymuştur. Çok sade, bir o kadar da derin bir ifade gerçekten. İster binlerce yıllık kültürümüzde bozkırın yerine bakalım, ister Orta Anadolu insanımızın bozkırla iç içe geçmiş yaşamına, böylesi bir mahlası taşımanın ağırlığını görebiliyoruz. Herkes omuzlayamaz, içini dolduramazdı. Şüphesiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de nice eşsiz mızrap yine tellerle buluşacaktır. Ama bozkırın sadece bir tane tezenesi vardır ve o Neşet Ertaş'tır. Büyük ustayı 25 Eylül 2012'de ebedi âleme uğurladık. Hayattayken şöyle diyordu ozan: 'Aşk biterse yorulur insan. Ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler' biz Neşet Ertaş'ı vasiyetine uygun analım. Onun gidişiyle belki bozkırlar mahzun, bozlaklar öksüz kalmıştır ama bu bir son değildir. Çünkü Neşet Ertaş geride öyle güçlü bir iz bırakmıştır ki şu yalan dünya döndükçe sesi gönlümüzde yankılanmaya devam edecektir. Ondan feyz alarak yetişecek yeni nesiller sesine ses katacak, onu yaşatmaya, mirasını tellerden dillere aktarmaya devam edecektir. Neşet Ertaş'ın mirası bu denli güçlü, bu denli canlıdır. Ben Neşet Ertaş'ı saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyorum."



İBRAHİM KALIN TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ödül programının ve konuşmaların ardından sahne performanslarına geçildi. Bedia Akartürk, Bektaş Dolu, Ferhat Göçer, Gülşen Kutlu, Erol Parlak, Işın Karaca, Muazzez Ersoy, Metin Öge ve Ustalar Topluluğu, Mustafa Keser, Özgür Can Çoban, Rafet El Roman, Yavuz Bingöl, Erhan Uslu, Yıldız Tilbe, Yudum, Orkun Kutay Özdemir ve Zara, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" adlı türküsünü bağlama çalarak söyledi. Parlak ve Kalın "Sen benimsin, ben seninim" adlı eseri de birlikte yorumladı. Kalın ve Parlak'ın yorumu dakikalarca alkışlandı.