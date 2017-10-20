Yol Durumu

Bozdağ: 'cüler sahte belgeleri ABD'ye taşıdı

19 Ekim 2017, Perşembe
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: '17-25 Aralık sürecinde hazırlanan sahte bilgi ve belgeler ABD yetkililerine 'cüler tarafından verilmiştir.' açıklamasını yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları