FOX Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul’daki seçimlerde yapılan usulsüzlüğün deşifre olmasıyla yandaşlığın da zirvesine çıktı. Sandıklardaki oy hırsızlığını örtbas etme çabasına giren Fatih Portakal, kesin sonuç açıklanmadan kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu’nu da parlatma görevini üstlendi.
Böyle yandaşlık görülmedi! Fatih Portakal da paniğe kapıldı03.04.2019 20:58
- Böyle yandaşlık görülmedi! Fatih Portakal da paniğe kapıldı
- CHP kendisi dışında yasal hakkını kullananlara tepki gösteriyor
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: Türk halkının sinirini bozmayın
- İstanbul'da oylar nasıl sayılıyor? İşte o görüntüler...
- İBB Başkanı Uysal açıkladı: İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama
- Necmeddin öğretmeni on binlerce kişi uğurladı
- TBMM, 9 Nisan'da mesaiye başlayacak
- Son dakika: İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor
- Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi
- Son dakika: Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak
- Samsun'da akılamaz tutku! Arabası ile birlikte yaşıyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.