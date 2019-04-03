Böyle yandaşlık görülmedi! Fatih Portakal da paniğe kapıldı 03.04.2019 20:58

FOX Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul’daki seçimlerde yapılan usulsüzlüğün deşifre olmasıyla yandaşlığın da zirvesine çıktı. Sandıklardaki oy hırsızlığını örtbas etme çabasına giren Fatih Portakal, kesin sonuç açıklanmadan kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu’nu da parlatma görevini üstlendi.