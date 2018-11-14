Ankara'da bir minibüste iki mısır tezgahına özel düzenekle gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Gölbaşı uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsün bagaj kısmındaki iki mısır tezgahının üst kısmının özel bir düzenekle kaldırılabildiğini tespit etti. Şüphelilerden düzeneği çalıştırmasını isteyen ekipler, iki tezgah içerisine gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçtaki M.A. ile A.Ç. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, M.A'nın cezaevi firarisi olduğu, A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz ettiği belirlendi. İki şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Sahte kimlik gösterdiği için hakkında ayrıca evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Böyle "tezgah" görülmedi!14 Kasım 2018, Çarşamba
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