16 yaşındaki kızı şaka olsun diye 20 metre yükseklikten suya ittiler.
Böyle şaka olmaz. 16 yaşındaki kızı...09 Ağustos 2018, Perşembe
- Böyle şaka olmaz. 16 yaşındaki kızı...
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