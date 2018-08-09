Yol Durumu

Böyle şaka olmaz. 16 yaşındaki kızı...

09 Ağustos 2018, Perşembe

16 yaşındaki kızı şaka olsun diye 20 metre yükseklikten suya ittiler.

16 yaşındaki Jordan Holgerson, arkadaşlarıyla çıktığı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan köprüden suya atlama konusunda tereddütler yaşarken bir arkadaşı onu itti. Aniden arkadan gelen bir itme ile suya düşen Jordan Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve ciğerinde yırtık meydana geldi. İşte o korkunç anlar...

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