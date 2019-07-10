Kahramanmaraş’ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı. Bekçiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki suç makinesi hastane çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, “Çekçek memleket yakışıklı görsün” dedi.
Böyle pişkinlik görülmedi! Bekçiyi bıçaklayan suç makinesi: Çekçek memleket yakışıklı görsün10.07.2019 00:58
- Böyle pişkinlik görülmedi! Bekçiyi bıçaklayan suç makinesi: Çekçek memleket yakışıklı görsün
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