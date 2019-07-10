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Böyle pişkinlik görülmedi! Bekçiyi bıçaklayan suç makinesi: Çekçek memleket yakışıklı görsün

10.07.2019 00:58

Kahramanmaraş’ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı. Bekçiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki suç makinesi hastane çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, “Çekçek memleket yakışıklı görsün” dedi.


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