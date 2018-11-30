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Böyle ölüm görülmedi...Yola fırlayan at, çarptığı motosikletin sürücüsünün kafasını böyle ezdi

30 Kasım 2018, Cuma

Gaziantep’te motosikletli genç, yola fırlayan ata çarptı. Kaza sonrası ayağa kalkan at, yerde yatan motosiklet sürücüsü gencin başını ezdi. Ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü Behiç Ş. 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


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