Böyle hırsızlık görülmedi! İBB'ye ait kamyondan yakıt çalarken görüntülendiler! (Video) 04.10.2019 12:49

Yerel seçimlerden sonra göreve geldiği günden itibaren işçi kıyımları, zamlar ve torpil skandallarıyla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen birkaç sahıs, belediyeye ait kamyonun deposundan hortum aracılığı ile kendi araçlarına yakıt aktardı. Tartışma yaratan görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımları, adam kayırma, 3 maaş ikramiye, CHP teşkilatlarından CV gönderimi ile torpil gibi skandalların ardından bu kez de yakıt hırsızlığı skandalı patlak verdi.

BELEDİYE ARACINDAN KENDİ ARACINA YAKIT ÇALIYOR

Belediye çalışanları amatör kameralara yansıyan görüntülerde üzerinde İBB logosu bulunan hizmet kamyonundan şahsi araçlarına yakıt hortumlarken kayıtlara geçti.

Belediye'nin yani vatandaşın parasıyla hizmet araçlarına alınan yakıtı şahsi araçlarına çeken şahıslar aracın kapılarını da açıp hortumu kamufle etmeye çalıştılar.

Sosyal medyada yayılan görüntülere gelen tepkiler üzerine polis inceleme başlattı. Araçların sahibi olarak görünen taşeron firma sahibi ifade verdi. Bu kişinin verdiği ifadede, iki aracının da kendisine ait olduğunu araçlardan birinin yakıtı bittiği için temizlik aracından aktarım yapıldığını söylediği öğrenildi.

Görüntülerdeki kişinin ise şirketinde çalışan personel olduğunu kaydettiği belirtildi. İfadesi alınan kişinin araç ruhsatlarını da gösterdiği kaydedildi. Ancak polis, akaryakıt masrafının belediyeye mi yoksa taşeron firmaya mı ait olduğunu araştırıyor.