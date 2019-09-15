Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
Böyle görüntülendi! ABD'nin 200 araçlık konvoyu...15.09.2019 21:57
- Böyle görüntülendi! ABD'nin 200 araçlık konvoyu...
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