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Böyle görüntülendi! ABD'nin 200 araçlık konvoyu...

15.09.2019 21:57

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.


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