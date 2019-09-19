Böyle canilik görülmedi! 86 yaşındaki öz babasını tanınmaz hale getirdi - Video 19.09.2019 18:46

Sinop'ta yaşanan bir olay böyle insafsızlık olmaz dedirtti. Ziyaret için baba evine gelen 51 yaşındaki Süleyman Canlı, 86 yaşındaki babası Cemal Canlı'yı satırla dövdü. Yaşlı adam, şiddet gördüğü oğlundan kurtulmak için evin camından atlayıp polise sığındı. Kısa sürede yakalanan Süleyman Canlı, nöbetçi mahkemenin kararıyla tutuklandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı.

Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI ADAM CAMDAN ATLAYARAK EVDEN KAÇMIŞ

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.