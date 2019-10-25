Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu 25.10.2019 11:11

FETÖ nedeniyle TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket yoluna bundan böyle Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.