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Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

25.10.2019 11:11

FETÖ nedeniyle TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket yoluna bundan böyle Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.


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