Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

FETÖ nedeniyle TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket yoluna bundan böyle Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.
Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu25.10.2019 11:11
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