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Boydak Holding 2020’de 3 şirketi halka açıyor

18.04.2019 10:41

TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding’in üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerinde bulunan üç şirketi 2020’nin ilk çeyreğinde halka arz edeceklerini belirtti.


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