Bottle Cap Challenge akımına Demet Akalın ayarı! Tektaş yüzüğüyle kapak açtı 09.07.2019 13:23

Bottle Cap Challange yani tekmeyle şişe açma akımına şarkıcı Demet Akalın'da katıldı. Akalın çok konuşulan büyük tektaş yüzüğüyle tek seferde şişenin kapağını açarak Bottle Cap Challenge akımına farklı bir tarzla dahil oldu.