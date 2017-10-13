Yol Durumu

Boşnak kadından Erdoğan'a dua

12 Ekim 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında gittiği Novi Pazar'da yolunu çeviren bir Boşnak kadın, Erdoğan'a dua etti. Boşnakça olarak "Allah size sağlık sıhhat versin. Hep yanımızda olun" diyen kadına Erdoğan da "Amin" diyerek eşlik etti.
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