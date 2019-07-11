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Bosna'da duygu dolu anlar! Bosnalı asker Başkan Erdoğan'ın elini öptü (Video)

11.07.2019 16:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te büyük coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ın temasları sırasında Boşnak bir askerin Erdoğan'ın elini öperek selamlaması izleyenleri duygulandırdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te büyük coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ın temasları sırasında Bosnalı bir askerin Erdoğan'ın elini öperek selamlaması izleyenleri duygulandırdı.
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