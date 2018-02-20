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Bosna halkından Türkiye'ye "Zeytin Dalı" desteği

19 Şubat 2018, Pazartesi
Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince hazırlanan videoda, Türk askerinin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı verildi
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yal&#231;ın yalçın

çok duygulandım,sağolun

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cevapla 20.02.2018 00:24
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